Altın için Cem Özüak'tan şok sözler: 10 tane nükleer bomba atılsa dahi altın fiyatları o rakamlarda gezecek

Yazar Haluk Özdil'in Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar, ekonomist Cem Özüak, altında yükselişin devam edeceğini söyledi.

Ekonomist Cem Özüak, altına yatırımı doğru bulduğunu ancak duygusal olarak bu yatırım aracına bağlanılmaması gerektiğini söyledi.

"10 tane nükleer bomba atılsa altın yine belki 1960'larda gezecek"

Özüak, altın fiyatlarının nasıl manipüle edildiğini açıklayarak "Bütün bu baskılara rağmen altın kademe kademe artıyor. Altının yükselmesi için dünya savaşının mı çıkması mı lazım? Yani on tane nükleer bomba atılsa altın yine belki 1960'larda gezmeye devam edecek. Bunu nerede yapıyorlar. Vadeli işlemler ve opsiyon borsalarında altının ons fiyatı uzun vadeli işlemlerle bir oranda tutuluyor.Finans devleri dünyanın farklı noktalarında altını yükseltmek için zaman kolluyorlar. Rusya bütün stoklarını altın üzerinden yapmıştı. Devletlerin altın stoklarının olması ulusal baronların işine gelmeyen bir olay. Altın her şeye rağmen yükselişini sürdürüyor. Altın artık Avrupa'da alınmaya başladı. Ama şu var altın bu baronların elinde olduğu sürece altın yükseltilmeyecek. Biz de ise altına çok duygusal bakıyor toplumumuz. Çok bağlanmamak lazım. 2020 yılının Haziran ayında 540 liradan altın alanlar para kazanmak için bir yıl beklediler. Yani altın her zaman kazandırmaz. Yeri geldiğinde satmak yeri geldiğinde almak gerekir. Ben her şeye rağmen altının önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.