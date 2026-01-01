Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Son dakika: Bilal Erdoğan, İstanbul'daki Büyük Filistin'e Destek eyleminde açıklamalarda bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Gazze yerle bir edilmiştir. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere yüklenemez. Gazze'deki savaş değil bir soykırımdır.

İsrail tarafından silahlandırılan yerleşimciler hiçbir zaman olmadığı kadar Batı Şeria'daki mazlum Filistinlileri hedef almaktadır.

Gazze ve Batı Şeria'daki soykırım sona ermeden Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz.

Bizim meselemiz Siyonist ideolojiyledir. İşgal sona ermeden mücadelemize ara vermeyeceğiz.

"Boykotu küçümsemeyeceğiz"

Boykotu küçümsemeyeceğiz, ben ne yapıyorum sorusuna vereceğimiz en güçlü cevap olacaktır. Biz boykotla zulmün normalleşmesine dur diyeceğiz. Bu zulmün ortağı olmuyorum diyeceğiz.

Biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.