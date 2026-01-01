  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı
AA Giriş Tarihi:

AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini duyurdu.

#1
Foto - AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

#3
Foto - AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

#5
Foto - AKOM saat verdi! İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"
Gündem

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Beyaz Saray’a uzanan bir soy ağacı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump’ın babası o..
Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı
Dünya

Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terörist İsrail’in ‘Somaliland’ bölgesini devlet olarak tanımasının ardındaki sinsi planı açıkladı. ..
Kirli su 3 can aldı!
Dünya

Kirli su 3 can aldı!

Hindistan'ın orta kesiminde kirlenmiş su tüketimi sonucu 3 kişi öldü, 150 kişi hastalandı.
Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun
Gündem

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Suriye’de devrik Esad döneminin en güçlü askeri isimlerinden biri olan eski özel kuvvetler komutanı Suheil al-Hassan, İsrail istihbarat suba..
O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok
Gündem

O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok

Kar ve fırtına diz çöktürdü! Sivas’ta etkili olan şiddetli kar ve göz gözü görmeyen tipi, şehri adeta bir ada gibi Türkiye haritasından kopa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23