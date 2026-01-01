  • İSTANBUL
Türkiye
6
Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı
IHA Giriş Tarihi:

Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek olan yeni yılın ilk umre kafilesi, düzenlenen törenlerle kutsal topraklara uğurlandı.

#1
Foto - Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Toplam 89 kişiden oluşan kafile, dualar ve gözyaşları eşliğinde yolcu edildi.

#2
Foto - Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Hisarcık ilçesinde, Yenidoğan Camii İmam Hatibi Hasan Ali Yılmaz rehberliğinde umreye gidecek 33 kişilik grup için Hisarcık Çarşı Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi.

#3
Foto - Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Törende din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci'nin yaptığı duanın ardından umre yolcuları, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

#4
Foto - Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

Emet ilçesinde ise İlçe Müftülüğü Hac ve Umre Koordinatörü Ferhat Yıldırım rehberliğinde umreye gidecek 56 kişilik kafile için Çavuşoğlu Camii'nde uğurlama programı gerçekleştirildi.

#5
Foto - Yeni yılın ilk umre kafilesi dualarla uğurlandı

İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından dua edildi. Duaların ardından umre yolcuları, yakınlarıyla helalleşip vedalaşarak gözyaşları içinde kutsal topraklara uğurlandı.

