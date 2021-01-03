Altın için çarpıcı iddia: Henüz başında olabiliriz

JPMorgan, altın ile ilgili bir araştırma raporu yayımladı. Bahse konu raporda, altının ralli yapmaya başladığı zaman çok fazla yükseldiğine işaret edilerek altın rallisinin henüz başında olabileceğimiz ifade edildi.

bloomberght'nin haberine göre; 1970’lerde altın standardının kaldırılması ile altın fiyatlarında uzun dönmeli bir ralli yaşandığını ancak sonrasında 20 seneye yakın değerli metalin fiyatının yatay seyrettiğini kaydeden banka, 2000-2012 yılları arasında fiyatların tekrar yükselişe geçtiğinin altını çizdi.

Ardından altının düşük bir performansla yatay seyrettiğine işaret eden JPMorgan artık bunun tersine dönmeye başladığını söyledi.

ABD’de iki siyasi partinin de bütçe açıklarını azaltmaya niyetinin olmadığını belirten banka, modern para politikası taraftarlarının da bu endişeleri artırdığını bildirdi. Raporda, belki de bundan dolayı merkez bankalarının son iki yıldır net altın alıcısı konumuna geldiği vurgulandı.

JPMorgan ayrıca, “Eğer altın rallisinin daha başında olduğumuza inanıyorsanız hazırlıklı olmanız gerekli. Yanlış zamanda altına yapılan yatırımı tersine döndürmesi nesiller sürebilir.” ifadelerini kullandı.