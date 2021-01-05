Altın için çarpıcı iddia: An meselesi

Vatandaşlarca altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının cevapları araştırılırken altın fiyatları, son 8 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları ile ilgili açıklama yapan Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam'dan ise çarpıcı bir iddia geldi.

"Altın fiyatlarının 2000 BİN dolar seviyesini bulması an meselesi"

Ons altın fiyatları ne zaman 2.000 doların üstüne çıkacak sorusunun yanıtı araştırılırken dikkat çeken bir iddia geldi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam altın yorumlarına istinaden yaptığı yorumda, doların zayıfladığını vurgulayarak yeni yılda 1.900 doların üstünde başladığını belirtti. Erlam, ons altın fiyatının 2.000 doların üstüne çıkacağının an meselesi olduğunu ve yükselişlerin başlayabileceğini iddia etti.