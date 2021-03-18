Altın için büyük iddia! Tarih verdi: Bu seviyeyi bekliyoruz

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt aranırken, gram altındaki son durumu değerlendiren Finans analisti İslam Memiş altın konusunda büyük bir iddiada bulundu.

Milli gazetenin haberine göre; Altındaki yükselişin düğün sezonuyla başlayacağını ileri süren Memiş, 2021'de düğün furyası görüleceğini, bunun da fiziki altın tarafında talebin artmasına sebep olacağını, bunun da uluslararası piyasalarda altının ons tarafının yükselmesine neden olacağını öne sürdü.

Gram altının geçen sene 540 liraya yükseldiğini belirten Memiş, son 10 senede altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu, 2021'de ciddi gerileme görüldüğünü, 400 liranın altına gerilediğini ifade etti.

Geçen senenin dönemine bakıldığında gram altında düşüş olduğunun söylenemeyeceğine değinen Memiş, gram altın fiyatında yatırımcıya dolar kurundaki gelişmelerin ardından ons tarafındaki gelişmeleri takip etmesi tavsiyesinde bulundu.

540 seviyesini işaret etti!

Gram altının yatırımcısını üzmeyeceğini ileri süren İslam Memiş, beklenilen yükselişlerle beraber gram altında 540 seviyesini beklediklerini, bunun da Mayıs, haziran, temmuz düğün sezonunda gerçekleşmesi muhtemel olduğunu iddia etti.

Gram altının alınabilir seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında hızlıca yükselen gram altının karşımızda olabileceğini söyledi.