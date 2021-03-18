  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın için büyük iddia! Tarih verdi: Bu seviyeyi bekliyoruz
Ekonomi

Altın için büyük iddia! Tarih verdi: Bu seviyeyi bekliyoruz

Altın fiyatları artacak mı? sorusunun cevabı merak edilirken Finans analisti İslam Memiş, “Beklediğimiz yükselişlerle birlikte gram altında 540 seviyesini bekliyoruz. Mayıs, haziran, temmuz düğün sezonunda gerçekleşmesi muhtemeldir. Gram altın alınabilir seviyesinde. Yaz aylarında hızlıca yükselen gram altın karşımızda olabilir” iddialarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:50:00 -
Altın için büyük iddia! Tarih verdi: Bu seviyeyi bekliyoruz

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt aranırken, gram altındaki son durumu değerlendiren Finans analisti İslam Memiş altın konusunda büyük bir iddiada bulundu.

Milli gazetenin haberine göre; Altındaki yükselişin düğün sezonuyla başlayacağını ileri süren Memiş, 2021'de düğün furyası görüleceğini, bunun da fiziki altın tarafında talebin artmasına sebep olacağını, bunun da uluslararası piyasalarda altının ons tarafının yükselmesine neden olacağını öne sürdü.

Gram altının geçen sene 540 liraya yükseldiğini belirten Memiş, son 10 senede altın yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu, 2021'de ciddi gerileme görüldüğünü, 400 liranın altına gerilediğini ifade etti.

Geçen senenin dönemine bakıldığında gram altında düşüş olduğunun söylenemeyeceğine değinen Memiş, gram altın fiyatında yatırımcıya dolar kurundaki gelişmelerin ardından ons tarafındaki gelişmeleri takip etmesi tavsiyesinde bulundu.

540 seviyesini işaret etti!

Gram altının yatırımcısını üzmeyeceğini ileri süren İslam Memiş, beklenilen yükselişlerle beraber gram altında 540 seviyesini beklediklerini, bunun da Mayıs, haziran, temmuz düğün sezonunda gerçekleşmesi muhtemel olduğunu iddia etti.

Gram altının alınabilir seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında hızlıca yükselen gram altının karşımızda olabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatansever

Hükümete yük geticeği düşüncesi, gelmese anlamında mı yoksa bunuda hükümete yükleyin mi? Öyle olsa bile onca doğru yapılmışın yanında bir yanlış olsa ne olacak?Kaldıki bu yargının yaptığı bir işlem. Mesele; birkerede onlarca hizmeti yapanları taktir beyanı duyulsa.
  • Yanıtla
Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı
Gündem

Nihat Doğan'dan skandal HDP açıklaması! Tepki yağdı

Türkücü Nihat Doğan'ın HDP için açılan kapatma davası ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin sosyal medyad..
ABD'li yarbaydan skandal Türkiye sözleri
Dünya

ABD'li yarbaydan skandal Türkiye sözleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli Yarbay Ralp Peters, katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PYD'ye destek verdiklerini itiraf etti. ..
Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
Gündem

Gazi yakınından İmamoğlu’na çok sert tepki! Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay