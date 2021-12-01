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Ekonomi Altın için bomba tahminler yapan Haluk Özdil yine ezber bozdu! Bu kez rekor rakam için tarih verdi
Ekonomi

Altın için bomba tahminler yapan Haluk Özdil yine ezber bozdu! Bu kez rekor rakam için tarih verdi

Gram altın için önce 650 lira, daha sonra ise 800 lira öngörüsü yapan stratejist ve araştırmacı yazar Haluk Özdil'den yeni tahminler geldi. Özdil, gram altının 18 Aralık'tan sonra 1000 liraya doğru gideceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 11:24:00 - 2021-12-01 11:25:43
Altın için bomba tahminler yapan Haluk Özdil yine ezber bozdu! Bu kez rekor rakam için tarih verdi

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil'den yine bomba açıklamalar geldi.

Youtube hesabından konuşan Haluk Özdil, altının başını alıp gideceğini söyledi.

İşte Haluk Özdil'in o açıklmaları:

Yaklaşık 3 gün içerisinde çok ciddi bir yükseliş bekliyorum. 800’ün olması yakındır. Peki altın ne zaman 1000 lira olacak? Bu bana kalırsa FED Toplantısı’na bağlı bir durum. Powell, 2022’nin ortasına doğru düzelme beklediğini duyurmuştu. FED, 15 Aralık’ta tükürdüğünü yalayabilir. Yani politika faizini arttırabilirler. ABD’de mesela şu an işgücü bulunamıyor. Amerikan halkının işlerine bağlılık politikası değişmiş durumda. 15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum. Ons altının yükselmesiyle altın alıp başını gidecek. Hemen FED’den sonra Merkez Bankası’nın faiz düşürme planı var. Bu doları etkileyeceğinden altının yükselişini arttıracak. Özellikle 18 Aralık’tan sonra 1000 liraya doğru ilerleyecek. Durum tabii ki Türkiye için bu kadar vahim değil. ABD’nin yeni tedarikçiler arayışı konusu Türkiye’nin önünü açacaktır. Temmuz-Haziran gibi turistlerin de gelmesiyle önemli gelişmeler yaşanacaktır.

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