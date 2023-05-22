İslam Memiş, altın alacaklara kritik uyarısı tedirgin etti! Bu kez üstüne basa basa seçim öncesi 'tuzaklara dikkat' dedi!

Ons altın ABD borç krizi ve Fed faiz kararları belirsizliğinin ortasında 2 bin dolar psikolojik sınırının altına kadar düştü. Gram altın da bu gelişmelere paralel olarak yurt içi piyasalarda geri çekiliyor. Seçimlerin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği yatırımcı tarafından merak ediliyor. Finans Analisti İslam Memiş altın alımı yapacaklara seslenerek ‘Tuzağa düşmeyin” uyarısı yaptı.

İslam Memiş, altın alacaklara seslendi, seçim öncesi 'tuzaklara dikkat' dedi

ABD borç krizine ilişkin sorunlar küresel piyasaları etkilemeye devam ederken altın gibi varlıklar üzerinde baskıya neden oluyor. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlenme sonrası ons altın kritik seviyelerin altına indi. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları için önemli açıklamalar yaparak yatırımcıyı önemli konularda uyardı.

SEÇİM ÖNCESİ VATANDAŞ KUYUMCULARA KOŞTU

Seçimlerin ilk turundan önce vatandaşlar altın fiyatlarından ralli yaşanacağı beklentisiyle kuyumcuların yolunu tuttu. Ancak beklendiği gibi yüksek bir artış yaşanmadı. Buna karşın küresel ekonomilerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak altında geri çekilme yaşandı.

“TEKRAR TUZAĞA DÜŞMEYİN”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haber Global’de yer alan habere göre; İslam Memiş konuya dair önemli açıklamalar yaparak şunları kaydetti: Aslında birinci turda vatandaşlar kuyumcularda kuyruklar oluşturdu. 1510 liradan gram altın almıştı, yanlış hamlelerdi. Tekrar bu tuzağa düşmemeleri gerekiyor. Manipülasyon piyasası oluşuyor. Piyasalar da biraz daha kontrol altına alındı.”

Gram altın serbest piyasalarda 1375 lirada. Ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Orada da bir miktar geri çekilmeler var. Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle birlikte gram altında düşüşlere neden oldu. 148 lira değer kaybetti gram altın, kısa vadede kuvvetli değer kayıpları ama 1350 lira altında değer kaybı beklemiyorum.”

YAZ SEZONUNDA ARTACAK

Seçim sonrası dolar kuru ve altın piyasasında beklediği yükseliş trendinin yaşanacağını ifade eden Memiş, “1350 lirayı dikkate almak gerekiyor. Yaz aylarında yükseliş öngörümü koruyorum. Dolar kurunda da yaz aylarında yükseliş öngörüyorum” açıklamasını yaptı. Ancak seçim sürecinde dikkatli davranmak gerektiğini yineleyen İslam Memiş, gram altının 1350 ila 1380 TL aralığında hareketlerini sürdürmeye devam ettiğini anlatarak “1350 altındaki rakamlar biraz zor, buralar alım fırsatı olarak göz önüne alınmalı” dedi.

BEKLEMEYE DEVAM EDİN

Memiş, altın yatırımcısının sabırlı bekleyişinin sürmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, “Elinde altın olan biraz daha beklemeli. Alım yapacak olan da seçime kadarki süreci iyi değerlendirmeli. İnsanlar daha önce hazırlığını yaptı. Alım işi geçen ay bitti. Düğün takılarında yoğun satışların olacağı döneme giriliyor.” ifadelerini kullandı