Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları temmuz sonunda 2018 sonuna kıyasla 13 milyar 791 milyon lira artarak 55 milyar 181 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 54 milyar 156 milyon lirası yurt içi, 1 milyar 25 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda 41 milyar 390 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altının kilogramı temmuz ayının son işlem gününü 254 bin liradan tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün temmuz sonunda 217,3 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.