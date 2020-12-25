Altın hakkında bomba iddia: Son 10 yılın...

Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları artar mı? Altın fiyatları düşecek mi sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Altın fiyatlarının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 senenin en kazançlı yılına girmeye hazırlandığı iddia edildi. Son zamanlarda düşey eğilim gösteren altın, buna rağmen 2020'nin başından beri yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Bomba iddia: Altın, son 10 yılın en kazançlı yılına girecek

ABD Merkez Bankası (Fed) kararından sonra görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte koronavirüsten dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor. mynet'in haberine göre; bütün olumsuzluklara rağmen altının son 10 yılın en kazançlı yılına gireceği iddia edildi.

Bu sene yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçen hafta yapılan FED toplantısına değinerek, toplantı neticesinde dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini anlattı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini ifade ederek, "Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

"Bu direnç noktası geçilirse ons altın için 1930 dolar ihtimali olabilir"

Özsoy, ons altın için 1.900 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirterek, bu direnç noktası geçilirse eğer ons altın için 1.930 dolar ihtimali olabileceğini söyledi. Bu durumun kademeli olarak gerçekleşeceğini ifade eden Özsoy, "Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması sebebi ile sert dalgalanmalar olmayabilir. Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

"Bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var"

90'ın üstüne çıkan dolar endeksi ile ons altındaki yukarı doğru hareketin önemli fırsatlar olduğunu değerlendiren Özsoy, dolar/TL kurunun 7.72 direncini aşmasıyla birlikte önemli sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Doların 2021 yılına 7.90'ın altında gireceğini öngören Özsoy, "Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal." iddialarında bulundu.