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Ekonomi

Altın haftaya nasıl başlıyor?

En çok tercih edilen değerli maden olan altın Kurban Bayramı sonrası haftaya nasıl başlıyor? İşte altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-04 07:25:00 -
Altın haftaya nasıl başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle yatırımcıların en çok tercih ettiği değerli maden olan altın son zamanlarda çıkışını oldukça hızlı sürdürdü.

Dünya genelinde koronavirüs salgının yavaş yavaş hissedildiği 2020'nin Şubat aylarında gram fiyatı 300 lira civarında olan altın şimdilerde 440 lirayı geçti. Yine Şubat 2020 itibarıyla 1550 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı şimdilerde 1970 doları gördü.

Piyasalar açılırken altın fiyatları!

Altın Ons Fiyatı: 1.972,47 $

Gram Altın Fiyatı: 441,98 TL

Çeyrek Altın Fiyatı: 730,41 TL

Cumhuriyet Altın Fiyatı: 2.975,98 TL

22 Ayar Bilezik Gram Fiyatı: 404.85 TL

Tam Altın Fiyatı: 2.920,93 TL

Yarım Altın Fiyatı: 1.460,49 TL

14 Ayar Altın Fiyatı: 258,50 TL

18 Ayar Altın Fiyatı: 331,43 TL

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