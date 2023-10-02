Altın geride, Bitcoin rallide!

Bitcoin, son zamanların en iyi hafta sonunu geçirdi ve Ekim ayına güçlü bir başlangıç ile başladı. 28.450$ seviyelerine kadar yükselen ve 28.300$ civarından alıcı bulan Bitcoin, geçtiğimiz haftayı %6,5’lik, Eylül ayını ise %5’lik bir yükseliş ile kapatarak S&P 500, Nasdaq, Altın, Borsa İstanbul gibi birçok majör yatırım aracından daha iyi bir performans gösterdi.

Eylül ayının son haftasında yaşanan bu güçlü yükselişin öncüsü olan lider altcoin Ethereum ise haftayı %9’luk bir primle ve son zamanların en yüksek hacim verisiyle kapattı.”

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Ekim ayları kripto paralar için genellikle olumlu gelişmelerin ve fiyat hareketlerinin yaşandığı bir dönem olarak öne çıkarken son dört yılda ekim ayında pozitif getirinin yaşandığı da dikkat çekici bir veri.

Kısa sürede inşa edilen bu olumlu risk iştahının sürmesi halinde Bitcoin için 30.000$’ın Ethereum için ise 2.000$’ın ana direnç seviyeleri olduğunu belirtmekte fayda var. Nitekim Bitcoin’in gördüğü 28.450$ seviyeleri son altı haftanın en yüksek rakamı olurken hacimlerde %100’lük bir artış görüldü. Günlük hacimler 20 milyar dolar seviyelerinden 45 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Altın gerilerken Bitcoin güçlü seyretti

Altın başta olmak üzere değerli madenlerdeki geri çekilme öne çıkarken Bitcoin’in tam tersine güçlü yükseliş gerçekleştirmesi de dikkat çekti. Zaman zaman altın ile olan korelasyonu öne çıkan Bitcoin’in geçen hafta sert bir şekilde tersine körele hareket göstermesi de yatırımcıların risk algısının arttığına işaret ediyor. Nitekim geçtiğimiz hafta ve hafta sonunda piyasanın yükselişini destekleyen birçok done de mevcut.

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