Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Uzman isim, "Bu olacak" deyip açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarında duracak olmasının altın fiyatlarının önünü açtığını belirten Abdurrahman Yıldırım, "Fed’in süngüsünün düşmesi, doların değer kaybetmesi, euronun güçlenmesi Türkiye ekonomisi lehine bir durum yaratıyor" dedi. Yıldırım, bunun sebebini de açıkladığı Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"ABD'de perakende satışlar kasım ayında yüzde 1 azalmayla 11 ayın en büyük azalışını göstermişti. Bu nedenle aralık ayı perakende satışları dikkatle bekleniyordu. Aralık ayında yüzde 0.8 azalacağı tahmin edilen perakende satışları yüzde 1.1 ile beklenenden fazla geriledi.

➔Ardından aralık ayı üretici fiyatları geldi ki, o da beklenenin altında çıktı. Aylık yüzde 0.1 düşmesi beklenen üretici fiyatları yüzde 0.5 geriledi. Yıllık bazda da üretici fiyatları yüzde 7.3’ten yüzde 6.2’ye indi. ABD’nin üretici fiyatları Nisan 2020’den sonra en sert gerilmesini yaşadı.

➔Kasım ayından sonra perakende satışlarının benzer oranda düşüşü ve Üretici Fiyatlarının (ÜFE) tahminlerden fazla gerilemesi, hatta aylık bazda eksi çıkması, Fed’in faiz adımlarının ekonomiyi soğuttuğuna, enflasyonu düşürmeye başladığına yeni bir kanıt olarak kabul edildi.

ALTIN 2.5 AYDA %20 ARTTI

➔Piyasalar tarafından kabul gören bu görüş doğrultusunda fiyatlamalar yapılmaya başlandı. Enflasyon düşecek ve faiz artırımları duracak beklentisiyle ABD tahvil alımları hızlanırken tahvil faizleri geriledi.

➔Faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığından hareketle doların zayıflaması devam etti. Dolar Endeksi eylül ayında 114 seviyesinden başladığı düşüş sürecinde son olarak 101.760’a kadar geriledi. Euro dolar karşısında güçlenmeye devam ederek 1.0840’a kadar çıktı.

➔Faizlerin gerilemesi, Fed’in duracak olması normalde hisse senedi piyasalarını desteklerdi. Ancak hem perakende satışların hem de ÜFE’deki düşüşün ekonomide resesyon beklentilerini güçlendirmesi işi bozdu ve borsalarda satışlara yol açtı.

➔Sürecin en çok yaradığı finansal araç ise altındı. Faizlerin düşüyor olması yanında Fed’in artırımlarda duracak olması altın fiyatlarının önünü açtı. Dün onsu 1903.76 dolardan 1935.22 dolara çıkan altın yüzde 1.6 prim yaptı.

➔3 Kasım 2022’de 1616 dolara inerek son yılların dip seviyesini gören altın fiyatları son 2.5 ayda yüzde 20 değer artışına ulaştı.

FED DURUMU KABULLENDİ Mİ?

➔Finansal piyasaların fiyatlamalarına Fed’den itiraz da gelmedi. ABD’de beklentiyi aşan bir şekilde gerileyerek resesyon endişelerini kuvvetlendiren aralık perakende satış verisi sonrası Fed’in süngüsü düştü.

➔1 Şubat’ta faiz kararını açıklayacak Fed’in yöneticilerinin toplantıya ilişkin beklentileri yönlendirmeleri için açıklama yapmaları serbestisi bu hafta bitiyor. Konuşma yasağı toplantı tarihine kadar sürecek.

➔Piyasaların beklentisi ise yüzde 0.25 faiz artışının yapılacağı yönünde. Eğer Fed farklı bir adım atacak idiyse önceden piyasaları hazırlamaları beklenirdi. Genelde Fed bu yönlendirmeyi bölgesel başkanlarının açıklamalarıyla yapıyor.

➔ Perakende satışların ardından bölgesel Fed başkanları yaptıkları açıklamalarda faiz artış hızının yavaşlatılmasından yana tavır ortaya koydular.

➔Dallas Fed Başkanı Lorie Logan “Faiz artış hızı yavaşlasa da kısıtlayıcı finansal koşulları korumayı hedefleyen stratejimizde gerekirse ayarlama yapabiliriz” dedi.

➔ Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da 25 baz puanlık faiz artışının gelecekte uygun olacağını belirtti.

GELİŞMELER NEDEN LEHİMİZE?

➔ Fed’in süngüsünün düşmesi, doların değer kaybetmesi, euronun güçlenmesi Türkiye ekonomisi lehine bir durum yaratıyor.

➔ Çünkü borç ödemelerinin ve ithalatın çoğu dolar, turizm ve ihracat gelirlerinin ise daha çoğu euro iledir.

➔ Geçen yıl euronun düşmesinden dolayı sadece ihracattan 14 milyar dolarlık kayba uğradık.

➔ Bu yıl ise en azından böyle bir kayıp olmayabilir. Hem Fed’in duracak ve doların kısmen zayıf seyredecek olmasından, hem de Avrupa’da enflasyonun daha yüksek seyretmesinden ve daha fazla faiz artıracaklarından dolayı euro değerli kalabilir.

➔ Bir de altının dünyada değerlenmesi Türkiye’de tasarruf sahipleri için yeni bir finansal seçeneğini ortaya çıkarır. Güçlü olan altın stokumuzun değerlenmesi zaten kazanç hanemize yazılır.

➔ Altının ticaretini iyi yapıyoruz ve ana yatırım araçları arasında yer alıyor. Fiyatının istikrarlı bir şekilde artması altına yönelimi artırarak, negatif faizler ve tutulan döviz kurları nedeniyle seçenekleri iyice azalan tasarruf sahipleri için yeni bir yatırım alternatifi olabilir.

➔ Altının geçen yıllarda pek prim yapmaması böyle bir fırsatı vermemişti."