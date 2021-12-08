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Ekonomi Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Altının gram fiyatında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Altının gram fiyatında son durum

Altın fiyatlarında son durum… Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Analistlerden de altın ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:46:00 -
Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Altının gram fiyatında son durum

Milyonlarca yatırımcı ve altın alacaklar, altın fiyatlarındaki gelişmelere odaklanmış durumda. Altının gram fiyatında yeni gelişme yaşanırken analistler, kritik açıklamayı yaptı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 784,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını 5.245 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 771,2 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 1,2 azalışla 779,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 784,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.286 lira, Cumhuriyet altını da 5.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile risk iştahının arttığını belirterek, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde altının ons fiyatındaki dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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