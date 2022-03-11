Altın fiyatlarını düşüren 3 sebep sıralandı

Altının ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere odaklı iki yönlü sert hareket ederken; dün Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının yaptığı toplantıdan somut adım çıkmasıyla yükselişe geçti. Altının ons fiyatı dün en yüksek 2009 doları görürken; haftanın son işlem gününe 1997 dolardan başladı. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1999 doları; en düşük ise 1981 dolar seviyesini gördü.

Uzmanlar Rusya-Ukrayna savaşının piyasaların bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdüreceğini belirtirken; piyasalarda haber akışlarına yönelik hareketler görülmeye devam ediyor. Jeopolitik risklerin yükselmesi ve küresel enflasyonist baskı altın fiyatlarını desteklerken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Altını düşüren 3 sebep

Altın fiyatlarını düşüren 3 sebebi sıralayan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılının ikinci yarısında 1800 dolar etrafında yatay seyreden ons altın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden güç bularak beş haftada 2070 dolara kadar yükseldi. Bu periyotta savaş, hız kazanan enflasyon ve eş zamanlı düşen ABD tahvil faizleri altın adına bulunmaz nimetti. Son 3 işlem gününde ise şartlar değişti ve ons yeniden 2000 dolar altına geriledi. Bu harekete;

1- Düşen petrol fiyatları ve bu nedenle enflasyon korkusunda yumuşama

2- Yeniden seçeneklerden biri halini alan Ukrayna-Rusya uzlaşma ihtimali

3- Bu iki gelişmenin etkisiyle bir haftada yüzde 1,73'den yüzde 1,98'e yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden oldu.

Altın cephesinde ibrenin kalıcı olarak yukarı dönebilmesi için yeniden enflasyon korkusunun güç kazanmasına ihtiyaç var. Bu konuda en belirleyici cephe de yine enerji fiyatları olmaya devam edecektir. Ancak petrol zayıf ve Avrupa Rusya'ya uyguladığı yaptırımları enerji fiyatlarını da içerecek şekilde genişletmedikçe bu kolay görünmüyor.

Hal böyle olunca da eyvah Fed faiz artırımları başlıyor ana teması ile kısa vadede altında (dolar bazında) bir parça daha gerileme görmemiz muhtemel."