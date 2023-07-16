Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için Ukrayna Parlamentosu affettirmek için çağrı yapıyorlar

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), 15 Temmuz 2023 tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’ye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin parlamentolarına, Ukrayna vatandaşı, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin affedilmesi hususunda çağrıda bulundu.

UKRAYNA, SAAKAŞVİLİ İÇİN GÜRCİSTAN’A TEPKİ GÖSTERDİ

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 3 Temmuz 2023 tarihinde Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından düzenlenen duruşmaya çevrim içi olarak çıktı. Gıyabında çıkan tutuklama kararını hiçe sayarak 1 Ekim 2021'de gittiği Gürcistan'da hapse atılan Saakaşvili o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

SAAKAŞVİLİ: GÜRCİSTAN VE UKRAYNA'YA İHANET EDENLER EN AĞIR YAPTIRIMLARLA CEZALANDIRILMALI

Mihail Saakaşvili, savunmasında fiziksel durumunu belirterek, kendisini bu duruma sokanların Gürcistan halkı, Ukrayna Parlamentosu ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri önünde af dilemesi gerektiğini söyledi. Saakaşvili, mahkemede yaptığı savunma sırasında, tutuklanmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve iktidardaki Gürcü Rüyası Partisinin kurucusu, eski Gürcistan Başbakanı Bidzina İvanişvili'yi sorumlu tuttu. Saakaşvili, "Gürcistan ve Ukrayna'ya ihanet edenler en ağır yaptırımlarla cezalandırılmalı" dedi.

SAAKAŞVİLİ’NİN GÖRÜNTÜLERİ, UKRAYNA’DA TEPKİYE NEDEN OLDU

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin duruşma görüntüleri, Ukrayna’da tepkilere neden oldu. Ukrayna devlet yetkilileri ardı ardına açıklamalar yaptı.

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ZELENSKIY: GÜRCÜ MAKAMLARINI BİR KEZ DAHA SAAKAŞVİLİ'Yİ UKRAYNA'YA GÖNDERMEYE DAVET EDİYORUM

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Saakaşvili’nin durumuna ilişkin duyduğu endişeyi dile getirdi. Zelenskıy, "Dışişleri Bakanlığına, Gürcistan'ın Kıyiv Büyükelçisini araması, güçlü itirazını dile getirmesi ve başkentle (Tiflisle) istişarelerde bulunmak üzere 48 saat içinde Ukrayna'dan ayrılmayı teklif etmesi talimatını verdim. Gürcü makamlarını bir kez daha Saakaşvili'yi Ukrayna'ya göndermeye davet ediyorum. O, gerekli tedavi ve bakımı alacak" ifadelerini kullandı.

YERMAK: SAAKAŞVİLİ, HAKİKAT, ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNİN BİR SEMBOLÜDÜR

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, “Mihail Saakaşvili’yi yasa dışı tutukluluktan kurtarın! Saakaşvili, hakikat, adalet ve demokrasi mücadelesinin bir sembolüdür. Tutuklanması insan hakları ihlalidir” dedi.

MİHAİL SAAKAŞVİLİ, EKİM 2021'DEN BU YANA GÜRCİSTAN'DA HAPİSTE!

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, bir süre Ukrayna'da siyasi kariyerini sürdürmüştü. Saakaşvili, Odesa Valiliği görevine atanmış, 2015 yılında Ukrayna vatandaşı olmuştu. Ukrayna'da bir siyasi parti de kuran Saakaşvili, Ukrayna siyasetinin önemli figürlerinden birisiydi. Bir dönem vatandaşlığı elinden alınsa da Cumhurbaşkanı Zelenskıy tarafından Ukrayna vatandaşlığı iade edilmişti. Son olarak, 2020 yılında Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak atanmıştı.

Mihail Saakaşvili, 1 Ekim 2021 tarihinde 8 yıl aradan sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Saakaşvili, Rustavi kentinde bulunan bir hapishaneye götürüldü. Gürcistan'ın eski lideri, burada açlık grevine başlamıştı. Saakaşvili, dönem dönem hapishaneden mektup yazarak; ülke ve dünya siyasetine dair düşüncelerini paylaşıyor.

SAAKAŞVİLİ NEDEN ÜLKESİNE GİREMİYORDU?

Gürcistan Savcılığı, 2007 yılında muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin malvarlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Mihail Saakaşvili hakkında tutuklama kararı istemişti. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

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