  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor!
Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor!

Altın, yılın ilk üç ayını kayıpla kapatarak en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:37:00 -
Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor!

Altın, yılın ilk üç ayını kayıpla kapatarak son 40 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştirdikten sonra Nisan ayını yüzde 3’ten fazla kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise Nisan ayında Dolar/TL ’nin yatay bir seyir izlemesi ile küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Küresel altın fiyatlarının Nisan ayında yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve ABD Merkez Bankası Fed’den gelen açıklamalar oldu.

10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi Nisan ayına yüzde 1,75 seviyesinde başladıktan sonra kademeli bir şekilde gerileyerek yüzde 1,53’e kadar inmişti. Sonrasında yatay bir seyir izleyen faizler yine kademeli bir şekilde yüzde 1,64 seviyesine kadar yükseldi.

Doların en en çok kullanılan on küresel para birimine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi de Nisan ayında yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Fed’in kayda değer bir iyileşme görülene ekonomiyi desteklemeye ve tahvil alımına devam edeceğine dair yönlendirmelerinin yanında, faizleri daha uzun bir süre faizleri bu seviyelerde tutacağına dair açıklamaları da altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Ons altın fiyatı

Neredeyse yıl başından bu yana 50 günlük hareketli ortalamasının altında bir seyir izleyen ons altın, 15 Nisan’da bu kritik teknik seviyenin üzerine çıkarak yukarı yönlü bir ivme kazanmıştı.

Nisan ayındaki dört haftanın üçünü kazançla kapatan ons altın, bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerlese de ilk aylık kazancına yönelerek 1.768 dolardan işlem görüyor. Ons altın Nisan ayına 1.729 dolar seviyesinde başlamıştı.

Gram altın fiyatı

Nisan ayına 453 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının aynı anda yükseldiği hafta 481 TL’ye ulaşarak bu yılın zirvesini gördü. Dolar üzerinden fiyatlanan gram altın, dolar/TL’nin Nisan ayında yatay seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek yüzde 3,1 değer kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?
Eğitim

Kreşler açılacak mı? Hangi aileler çocuklarını kreşe gönderebilecek?

Kreşler anaokulları açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tay..
Başkan Erdoğan: Artık tamamen yerli olarak üretilecek
Gündem

Başkan Erdoğan: Artık tamamen yerli olarak üretilecek

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğ..
Ancak 4 gün sonra konuşabildi! HDP’liler Meral Akşener'e isim arıyor
Gündem

Ancak 4 gün sonra konuşabildi! HDP’liler Meral Akşener'e isim arıyor

Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlayan terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 1915 olayını soykırım olarak tanımlayarak, yüzleşme bildirisi y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay