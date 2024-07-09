Altın fiyatlarında taşlar yerinden oynadı! Ekonomistler panik yapmayın diyor! Vatandaşlar akın etti! Son durum

Altın fiyatları, özellikle de Kapalıçarşı'daki kuyumcuların gözlemleriyle, 2024 yılı için yeni beklentileri gündeme getiriyor. İstanbul'un tarihi çarşısında yer alan kuyumcular, altın fiyatlarındaki muhtemel değişimleri ve yatırımcıların bu konudaki tepkilerini yakından izliyor.

Kapalıçarşı'da altın satışı yapan esnaflar, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda sıklıkla güncel tahminlerde bulunurlar. Bu tahminler, özellikle yıl sonuna doğru altın yatırımı yapmayı düşünenler için önem taşır. Altın piyasasında zaman zaman görülen istikrarsız fiyatlamalar, yatırımcıları tedirgin etse de, esnafın öngörüleri genellikle uzun vadede yatırımcıya güven verir. Merthan Gedikli gibi deneyimli kuyumcular, piyasadaki trendleri ve potansiyel fiyat artışlarını belirleyerek, yatırımcıların doğru zamanda hareket etmelerine yardımcı olur.

Altın Yatırımında Uzun Vadeli Planlama Önemi

Altın yatırımı, genellikle sabır isteyen ve uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracıdır. Gedikli'ye göre, altına yatırım yaparken panik yapmak yerine, sabırlı olmak ve yatırımların miktarını artırma yollarını araştırmak daha önemlidir. Çünkü geçmişte altına yatırım yapanlar, büyük kayıplar yaşamamış, aksine kazançlı çıkmışlardır. Bu nedenle, altın yatırımcıları için en iyi strateji, fiyatlar düşükken alım yapmak ve uzun vadeli düşünmektir.

2024 Yılında Altın Fiyatları Ne Olacak?

2024 yılı için Kapalıçarşı kuyumcularının altın fiyatı tahminleri, özellikle gram altın üzerine yoğunlaşmaktadır. Gedikli, yıl içinde altın fiyatlarının kademeli olarak artacağını ve yıl sonuna doğru gram altının 3.200 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu süreçte, altın fiyatlarının önce 2.750 TL seviyesine yükselmesi ve ardından yıl sonuna doğru daha da artması bekleniyor. Bu tahminler, yatırımcıların alım satım kararlarını şekillendirirken dikkate alması gereken önemli veriler arasında yer alıyor.

Altın fiyatlarındaki bu öngörülen değişimler, yatırımcıların yıl içinde nasıl bir strateji izleyeceklerini belirlerken kritik bir rol oynar. Gedikli'nin belirttiği gibi, altın alımı için en uygun zamanlar, fiyatların düşük olduğu dönemlerdir. Bu stratejiyi izleyen yatırımcılar, yükseliş dönemlerinde elde ettikleri kazançlarla daha iyi bir finansal pozisyon elde edebilirler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın, 9.7.2024 18:37 itibariyle uluslararası piyasalarda ve İstanbul Kapalıçarşı’da aşağıdaki fiyatlarla alıcı ve satıcı buldu:

24 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 2.491,68 TL

24 Ayar Gram Altın %0,10 düşüşle 75,78 USD

24 Ayar Ons Altın %0,10 düşüşle 2.356,93 USD

22 Ayar Gram Altın (Bilezik vs.) %1,00 yükselişle 2.284,04 TL

18 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 1.868,76 TL

14 Ayar Gram Altın %1,00 yükselişle 1.453,48 TL

Ziynet Çeyrek Altın %1,00 yükselişle 4.006,21 TL

Ziynet Yarım Altın %1,00 yükselişle 8.012,42 TL

Ziynet Tam (Birlik) Altın %1,00 yükselişle 16.024,84 TL

Ziynet İkibuçukluk (Gremse) Altın %1,00 yükselişle 40.062,10 TL

Ziynet Beşlik Altın %1,00 yükselişle 80.124,19 TL

Çeyrek Ata Cumhuriyet Altını %1,00 yükselişle 4.120,41 TL