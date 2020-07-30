Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ons fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın piyasası...
Korona virüs nedeniyle dünya genelinde yatırımcılar kendilerine güvenli liman olarak değerli madenleri seçtiler. Sanayi üretiminin durması ve dünya genelinde ticaret hacminin azalmasıyla yatırımcılar değerli madenlerden en çok altını tercih ettiler.
Güvenli liman olarak görülen altına talebin artması ile ons fiyatı son 10 yılın zirvesini gördü. İşte ülkemizde altın fiyatlarında son durum.
Altın Ons Fiyatı: 1957 $
Gram Altın: 439,50 TL
Çeyrek Altın: 726,38 TL
Cumhuriyet Altın: 2.959,60 TL
Tam Altın: 2.907,26 TL
Yarım Altın: 1.453,59 TL
14 Ayar Altın: 257,29 TL
18 Ayar Altın: 329,86 TL
Reşat Altın: 2.900,73 TL