Altın fiyatlarında sıkışma neyin habercisi?

Altın fiyatları, salgının başladığı 2020’nin Mart ayında 1.471 dolara kadar geriledikten sonra hızlı bir yükselişle Ağustos 2020’de 2.063 dolara kadar tırmanmıştı. Sonrasında 2021’i iki yılın ardından ilk defa yüzde 3,6 kayıpla kapatmıştı.

Ons altının işlem gördüğü fiyat aralığı 2021 yılı boyunca azalırken değerli metalin 50 ve 200 günlük hareketli ortalaması da neredeyse yatay bir hale geldi. Altının 30 günlük volatilitesi de salgın başından bu yana görülen en düşük seviyelere yakın bir seyir izliyor.

Altın fiyatlarında 2021’in ikinci yarısında yaşanan bu sıkışmada Fed’in Haziran ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından beri devam eden varlık alımı azaltımı tartışmaları ve sonrasında varlık alımı azaltımının başlaması etkili olurken, son bir aydır Fed’in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentiler rol oynadı.

Altının iki yıllık günlük grafiğine bakıldığında da değerli metalin Haziran ayından beri çoğunlukla yüzde 50-yüzde 61,8 Fibonacci kanalında fiyatlandığı görülüyor. Şu an için bu bantın üst tabanına yakın bir seviyede işlem gören ons altın, 1.820 dolar civarında bulunuyor.

Fed’in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyordu. Yüksek gelen enflasyon ve Mart ayında faizlerin yükseltileceğine dair beklentilerin artmasına rağmen altın fiyatlarının yükselmesinin de bunu doğruladığı düşünülüyor.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, Fed politika yapıcılarından gelen mesajın faiz ve dolara en hassas emtia olan altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirterek “Bu sınırlı hareket Mart ayında başlayacak faiz indirimlerinin altın piyasasında çoktan fiyatlandığına işaret ediyor” dedi.

Altının 1.800 dolar seviyesini yeniden destek haline getirdiğini belirten Hansen, 1.830-35 dolar seviyesinin kırılmasıyla sonraki seviyelerin 1.850 ve 1.877 dolar olacağını söyledi. kaynak:bloomberg