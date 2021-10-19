Altın fiyatlarında sıcak gelişme!
Milyonlarca insan altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıyla ilgili yeni haber geldi.
Altını olanlar ve altın bozduracaklar fiyatlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da da yeni fiyatlarla ilgili detaylar geldi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 531,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.520,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: