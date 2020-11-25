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Ekonomi Altın fiyatlarında sert düşüş! Kritik sınıra çok yakın
Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş! Kritik sınıra çok yakın

Piyasalar ABD'de eski Fed Başkanı Janet Yellen'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak gelebileceği ihtimalini pozitif karşılıyor. Hal böyle olunca ons altın sert bir şekilde düşerek 4 ayın en düşük seviyesine, 1804 dolara geriledi. Gram altın ise bu sabah güne 463 TL seviyesinde başladı. İşte piyasalarda son durum...

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:31:00 - 2020-11-25 10:37:03

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 463 liradan, çeyrek altın 759 liradan, Cumhuriyet altını da 3,078 liradan işlem görüyor.

İnfo Yatırım FX Tarafından Hazırlanan Altın Analizi: "Küresel bazda gelen iyimser haberler altın fiyatları üzerinde sert baskılar oluşturuyor ve altında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Art arda Kovid19 aşı çalışmaları hakkında gelen iyimser haberler ile fiyatlar baskılanmıştı.

Bununla birlikte ABD kanadında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve geçiş süreci Donald Trump’ın da onayıyla resmi olarak başladı.

Ek olarak Biden’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak Fed eski Başkanı Yellen’ı düşündüğü kulislerde dolaşan söylentiler arasında yer alıyor. Piyasalar Yellen’ın gelebileceği ihtimalini bile pozitif karşılıyor. Tüm bunlar ışığında oluşan iyimser hava aşağı yönlü hareketleri tetikliyor. Öyle ki hafta başından bu güne baktığımızda ons altında yaklaşık olarak %4 dolaylarında değer kayıpları yaşandığı görülüyor.

Bununla birlikte ABD kanadında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve geçiş süreci Donald Trump’ın da onayıyla resmi olarak başladı.

4 ayın en düşük seviyelerinde

Bu hareketlenmeler ile birlikte 1800 dolar civarlarında fiyatlamalar yaşayan altın yaklaşık olarak son 4 ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

Piyasalar gün içerisinde ABD kanadından gelecek olan ekonomik veri akışını takip edecek. TSİ 16:30’da büyüme ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek."

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Ons altın 1800'ün hemen üzerinde Ons altın forex piyasasında bu sabah 1805 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Aşı gelişmeleri ve ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı.

Bugün ABD'den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. 3. çeyrek büyüme, kişisel tüketim, kişisel gelir, haftalık işsizlik başvuruları ve son olarak son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları izlenecek.

Verilerin olumlu gelmesi halinde risk iştahında yükselişin sürmesi ve ons altında zayıflama kaydedilebilir. Piyasalar ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmelerine odaklanmaya devam edecek.

Bu seviyenin de altına sarkma halinde görünüm giderek kırılganlaşabilir. Satışların devamı halinde 1790 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1848 seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyoruz.

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