Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 TL’nin altına indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer öğelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı da Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB'nin de aralarında bulunduğu 4 banka için yaptırım kararı alırken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirdi.

Küresel piyasalarda ise risk iştahı bir miktar toparlamış durumda. Nasdaq vadeliler çarşamba akşam saatlerinde verdiği kayıpların bir kısmını geri alırken, kripto para piyasalarında da toparlanma görüldü. Güvenli liman altın da risk iştahının toparlamasıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, haftaya Ukrayna’daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.

Rusya’daki savaş riskleri fiyatlandıktan sonra küresel risk iştahının toparlanmasıyla kazançlarının bir kısmını geri veren değerli metal, cuma günü sabah saatlerinde 1.912 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 TL’ye kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 861 TL seviyesinde bulunuyor.