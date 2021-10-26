Altın fiyatlarında sert düşüş!
Sabah saatlerinde 555 lira seviyelerinden işlem gören altın sert düşüş yaşadı ve 546 seviyelerine kadar geriledi.
Dünya Bankası açıklamalarından sonra yükselmeye devam eden altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 555 lira seviyelerinden işlem gören gram altın 546 lira seviyelerine kadar düştü.
920 liradan satılan çeyrek altın ise geçen haftanın fiyatlarına dönerek 903 seviyelerine geriledi.
Tam altın fiyatları ise 3670 seviyelerinden işlem görürken, an itibari ile 3615 liradan işlem görüyor.
Dünya Bankası'nın dün yaptığı açıklamaya göre yılbaşına kadar altının yükseleceği 2022 yılından itibaren düşmeye başlayacağı belirtildi.
Altın fiyatlarının neden düştüğüne dair bir yorum yapılmadı.