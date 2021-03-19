Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlamasının ardından dalgalı seyrine devam ederek bugün güne tekrar bir düşüşle başladı. Bugün itibariyle altın fiyatlarında genel olarak bir düşüş gözlemlendi. Buna göre 19 Mart Cuma günü Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı

Dün günü 421 seviyelerinde kapatan gram altın, 19 Mart itibariyle alış fiyatı 408,39 TL olarak açıklandı. Satış fiyatı ise 408,48 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı

18 Mart Perşembe günü 686 TL olan çeyrek altın, 19 Mart itibariyle düşerek 669 TL seviyelerine geriledi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 679 TL.

Yarım altın fiyatı

Yarım altın ise 18 Mart itibariyle 1,370 TL’den alıcı buluyordu. Bu sabah itibariyle büyük bir düşüş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1,332 TL’ye geriledi. Satış fiyatı 1.355 TL olarak açıklandı.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını ise düne göre düşüş yaşayan altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2,664 TL iken satış fiyatı ise 2,700 TL.

Ata altın fiyatı

Ata altını alış fiyatı 2,742 TL civarındayken satış fiyatı ise 2,782 TL.

Ziynet altını fiyatı

Ziynet altın ise düne göre sert bir düşüş yaşadı. 18 Mart Perşembe günü 6 bin 701 TL’den alıcı bulan ziynet altın, 19 Mart günü 6 bin 569 TL seviyesine geriledi. Ziynet altın satış fiyatı ise 6 bin 679 TL.

14 ayar bilezik gram fiyatı

14 ayar bilezik gram fiyatı ise aynı seviyelerde ilerliyor. 14 ayar bilezik alış fiyatı 224,49 TL, satış fiyatı ise 271,43 TL ile dikkat çekti.

22 ayar bilezik gram fiyatı

22 ayar bilezik gram fiyatı 370,95 TL alış fiyatı bulunurken, satış fiyatı 399,29 TL oldu.