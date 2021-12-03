Altın fiyatlarında flaş gelişme! 24 ayar ve Cumhuriyet…
Altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı belli oldu.
Altın fiyatlarında son durum… Gram altın ve çeyrek altında fiyatlar merak ediliyor. Milyonlarca yatırımcı saat başı fiyat güncellemelerini takip ediyor. Altın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 783,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.185,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: