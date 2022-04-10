Altın fiyatları yükselişte! İşte piyasalarda son durum...

Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta Fed’in mart ayında gerçekleştirdiği toplantısına ilişkin tutanaklarındaydı. Fed üyeleri bilançonun aylık 95 milyar dolar küçültülmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte 9 trilyon dolar büyüklüğü olan Fed’in toplam bilançosu yıllık olarak 1 trilyon dolar azaltılacak. Ayrıca Fed üyeleri bu yıl birkaç kez 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine çıktı.

Dolar endeksi 100 seviyesini aştı

ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesinin ardından dolar küresel çapta değer kazandı. Dolar endeksi cuma günü 100.189 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı. Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında paylaşılan sıkı para politikasına ilişkin mesajlar sonrası 1915 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı çarşamba günü kısa süre içerisinde 1915 dolara gerilese de toparlanma kaydederek 1925 dolar seviyesinde kapandı.

Altının onsu 1948 dolara çıktı

Cuma günü yükselişe geçen ons altın 1948 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1947 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı.