Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Son yılların en çok kazandıran yatırım aracı altınla ilgili beklentisi yüksek olan uzmanlar, vatandaşlara 'altın satmak için acele etmeyin' diyor.

IKON Menkul tarafından altın fiyatlarıyla ilgili yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: "Ons altın yeni haftaya yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta 1865 dolar direncinden hafif gerilemiş ancak 200 günlük ortalama üzerinde tutunmuştu. Bu ortalamadan aldığı destekle son iki gündür yükseliyor ve yeni haftaya yükseliş ile başladı. Gün içi hareketlerde 1865 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz. Bu bölgenin kırılması halinde adım adım 1889 ve 1917 dirençleri gündeme gelecektir. Ek olarak 1865’in üzerinde olası yükselişin devamında, 2070’den gelen düşen fiyat kanalının üst bandına yaklaşacak ve bu süreçte 1917 bölgesi önemli olacaktır.

Olası düşüşlerde 1852 ara destek ile 1836’ya denk gelen 200 günlük ortalama ana destek olacaktır. Destekler: 1852 – 1836- 1822 Dirençler: 1865 – 1875 - 1889"

EURO/ DOLAR PARİTESİ

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parite 1.0360’dan başlattığı yükselişine adım adım devam ederken önemli direnç bölgelerini de test ediyor. Bu sabahki yükseliş ile birlikte 1.0770 direncine yaklaştı ve gün içerisinde burayı test etmesini bekliyoruz. Buradan aynı zamanda 1.1475’den gelen düşen trend çizgisi de geçiyor. Bu sebeple 1.0770 bölgesi önemli olacaktır.

Olası düşüşlerde ise 1.07’e dikkat. Çünkü buradan 1.036’dan gelen uptrend çizgisi geçiyor. Gün içerisinde Avrupa’dan enflasyon verileri ve FOMC konuşmaları haber akışında önemli yer tutacak. Destekler: 1.0733 – 1.0700 – 1.0635 Dirençler: 1.0770 – 1.0810 – 1.0850"