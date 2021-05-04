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Ekonomi Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor
Ekonomi

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüş ile birlikte yükselişini devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:11:00 -
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

Altın fiyatları, ABD’de ISM imalat endeksinde yaşanan gerilemeyle düşüş kaydeden dolar ve tahvil faizleri sonrası yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyastlarındaki düşüşü takip ederek hafif bir yükseliş kaydetti.

ABD’de imalat sektörü büyümesi Nisan’da ham madde sıkıntısı ve tedarik aksamaları nedeniyle yavaşlarken, ISM imalat endeksi 37 yılın zirvesi olan 64.7’den 60.7’ye gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi haftaya yüzde 1,65 seviyesinde başladıktan sonra salı günü yüzde 1,59 seviyesine kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi de dün 1.134 seviyesine kadar tırmandıktan sonra bugün 1.131 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Nisan ayında dört haftanın üçünü kazançla kapatarak 2021 yılında ilk defa bir ayı kazançla kapatan ons altın, sene başından bu yana hala yüzde 5,8 aşağıda bulunuyor.

Ons altın, haftaya 1.768 dolar civarında başladıktan sonra tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeyle yüzde 1,11 yükselerek 1.788 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın son birkaç haftadır Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalanmaların arasında sıkışırken geçen hafta 482 TL’ye kadar yükselerek bu yılın zirvesini görmüştü. Gram altın haftaya 472 TL civarında başladıktan sonra dolarTL’deki düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 475 TL’ye ulaştı.

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