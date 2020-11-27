  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?
Ekonomi

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları canlı takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklaması ile 530 TL seviyelerinde seyreden gram altın, düşüşe geçmeyi sürdürdür. Altın fiyatları, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra daha da düştü. Bu hafta 463 bandından seyreden gram altın 27 Kasım Cuma gününü nasıl kapattı? Peki altın düşecek mi çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:36:00 - 2020-11-27 17:37:43
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?

Altın fiyatları 27 Kasım Cuma günü kaçtan kapattı? soruları altına yatırım yapanlar tarafından sorulmakta. 27 Kasım Cuma saat 17:37 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyordu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 447,50 TL

Gram altın satış 447,57 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış 728,80

Çeyrek altın satış 737,70

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış 2.916,10

Cumhuriyet altını satış 2.948,00

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış 1.458,70

Yarım altın satış 1.488,10

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış 415,00

22 ayar bilezik satış 417,00

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?

Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatları düşüyor olsa da özellikle de ABD Başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’a 20 Ocak’ta çıkacak olan Biden’in göreve başlamasından sonra altın fiyatlarında yükseliş söz konusu olacağından yeni rekorlar yaşanacağını söylüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!

AK Partili milletvekili Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce..
Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’
Dünya

Ukrayna büyük projeyi açıkladı! ‘Türkiye ile masaya oturacağız’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerinin en iyi döneminde olduğunu belirterek, ‘’Antonov kargo uçağı projesi de gün..
Malatya'da şiddetli deprem
Gündem

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay