Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları canlı takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomide reform açıklaması ile 530 TL seviyelerinde seyreden gram altın, düşüşe geçmeyi sürdürdür. Altın fiyatları, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra daha da düştü. Bu hafta 463 bandından seyreden gram altın 27 Kasım Cuma gününü nasıl kapattı? Peki altın düşecek mi çıkacak mı?
Altın fiyatları 27 Kasım Cuma günü kaçtan kapattı? soruları altına yatırım yapanlar tarafından sorulmakta. 27 Kasım Cuma saat 17:37 itibariyle altın fiyatları aşağıdaki seviyelerde işlem görüyordu.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış 447,50 TL
Gram altın satış 447,57 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış 728,80
Çeyrek altın satış 737,70
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış 2.916,10
Cumhuriyet altını satış 2.948,00
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış 1.458,70
Yarım altın satış 1.488,10
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış 415,00
22 ayar bilezik satış 417,00
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi?
Uzmanlar, kısa vadede altın fiyatları düşüyor olsa da özellikle de ABD Başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’a 20 Ocak’ta çıkacak olan Biden’in göreve başlamasından sonra altın fiyatlarında yükseliş söz konusu olacağından yeni rekorlar yaşanacağını söylüyor.