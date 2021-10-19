  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları yükseldi! Herkes oraya akın etti
Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi! Herkes oraya akın etti

Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler yaşayan tarihi Kapalıçarşı, altın fiyatları nedeniyle en iyi günlerini yaşıyor. Vatandaşların alım satım için tercih ettiği Kapalıçarşı’ya gelenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 14:28:00 - 2021-10-19 14:36:49
Altın fiyatları yükseldi! Herkes oraya akın etti

İstanbul'un simge mekanlarından tarihi Kapalıçarşı, eski günlerine döndü. Koronavirüs salgını süresince ziyaretçi sayısında yaşanan ciddi düşüş yaşanan çarşıda, altın fiyatlarında gerçekleşen sert yükselişle sonrası yeniden hareketlilik başladı. Altın almak ya da satmak isteyenler soluğu, Kapalıçarşı'da aldı.

Ziyaretçi sayısı 15-20 bine kadar düşmüştü

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı’da altın fiyatlarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Pandemi döneminde 15-20 binlere düşen günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere çıktı. Bu duruma altın fiyatlarında hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülüyor.

"Altın alıp satmak isteyenler bu dönem Kapalıçarşı'yı tercih ediyor"

Ziyaretçi sayılarına ilişkin de açıklama yapan Özboyacı, "Pandemi döneminde ziyaretçi sayısı çok azalmıştı, 15 - 20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şuanda günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı. Son dönemde altın fiyatlarında da sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Kapalıçarşı altın üretiminin merkezi konumunda bulunuyor. Düğün alışverişleri için vatandaşlar çarşıya geliyor" diye konuştu.

"Turistlerin ilk uğradığı yerlerden biri"

Kapalıçarşı’nın turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, ‘’Kapalıçarşı’nın inşasına 1461 yılında başlandı. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliği taşıyor. Burada yaklaşık 66 sokak var, 23 kapı var, 2 bin 489 adet dükkan var. Kapalıçarşı başta kuyumculuk olmak üzere hediyelik eşya, deri, halıcılık gibi sektörleri barındırıyor. İnsanlar buraya geldiklerinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisi bu çarşı’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'daki seçimlerde merkez sol zaferle çıktı
Dünya

İtalya'daki seçimlerde merkez sol zaferle çıktı

İtalya’da kısmi yerel seçimlerin ikinci turunda merkez sol ittifak, başkent Roma ve Torino kentlerinde belediye başkanlığını elde etti. Son ..
Toyota Türkiye'nin tepesindeki isimden kritik uyarı: Bugün bulan hemen alsın!
Otomotiv

Toyota Türkiye'nin tepesindeki isimden kritik uyarı: Bugün bulan hemen alsın!

Otomotiv sektöründe çip sorunu nedeniyle araç sıkıntısı sürerken, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt,..
19.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay