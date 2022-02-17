Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte son rakamlar

Altın fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan belirsizliklere odaklanmasıyla yeniden yükselişe geçti. Gram altın da dolar kurunun dar bir fiyat aralığında seyretmesiyle küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

Ons altın fiyatı

Yatırımcıların Ukrayna’dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geçen ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesine 1.878 dolar civarına tırmanmıştı. Rusya’nın tansiyonu düşüren açıklamaları sonrasında yüzde 1’e yakın değer kaybeden ons altın, perşembe günü yeniden yükselerek 1.873 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, perşembe günü 819 TL seviyesinde işlem görüyor.