İzmir’i kokutanlardan AK Parti’ye suçlama: CHP’li diye hükümet yatırım yapmıyormuş

‘Biz sana ne yaptık Esed’! İsyan eden Nusayriler için tepinen Ali Mahir bunlara kör

Alerjin mi var Ali Babacan? DEM'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

Mansur Yavaş 'Ücretsiz Ulaşım' demişti: Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam geldi! Ak Parti'den sert tepki

Akit gündeme getirdi, MHP’li Özdemir destek verdi! Ahlaksız fenomenlerin faaliyetleri engellensin

500 bin sosyal konut projesinde kritik hafta: Müracaat için son şans

Darbelerin ve hainlerin hamisi! Vesayetin safında

İkinci toplantının tarihi belli oldu! Asgari ücrette ilk zirve tamam

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’den Trump’a gözdağı Bize kimse karışamaz

Görüşme sonrası açıklama yapıldı! Dem-Bahçeli zirvesi sona erdi
Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yine atağa geçti: Bu aylık ciddi para çıkışı var! Altın ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları uluslararası piyasalarda yine atağa geçti: Bu aylık ciddi para çıkışı var! Altın ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda altın fiyatları büyük yankı uyandırdı. Altında yükseliş gündem oldu. Son verilere göre gündemden düşmeyen gram ve çeyrek altının bu kez adım adım ciddi para çıkışına neden olduğu söyleniyor! Altın güncel fiyatlarını sorgulayan yatırımcıların yakın takibinde.. 12 Aralık 2025 altın fiyatları, uzman sözleri...

Güncel Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Merkez Bankalarının faiz kararlarını açıklamasının ardından altın fiyatları sert atağa geçti. 5.800 TL bandında denge arayışındaki gram altın da ons tarafında yaşanan sert yükselişle atağa geçti. Sabah saatlerinde 5. 876.399 TL'yi test ederek son 7 haftanın en yüksek seviyelerini gören gram altın öğle saatlerinde 5.950 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 17 Ekim'de 5.905 TL'yi görmüştü.

Cuma gününe dengeli bir seyirle girdi. Dolar kurundaki değişimler ve uluslararası piyasalarda Ons altının performansı, yurt içi piyasalardaki gram ve çeyrek altının fiyatını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın/ons fiyatı alışta 4.282,34 TL, satışta 4.282,91 TL seviyesinde gerçekleşti.

Gram altın fiyatı alışta 5.869,81 TL, satışta 5.870,58 TL oldu.

Cumhuriyet altını alışta 38.051,00 TL, satışta 38.468,00 TL’den işlem gördü.

Tam altın alış fiyatı 38.132,69 TL, satış fiyatı 38.893,85 TL olarak kaydedildi.

Ziynet altını alışta 36.969,18 TL, satışta 37.667,44 TL seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın alış fiyatı 9.550,00 TL, satış fiyatı 9.645,00 TL’ye yükseldi.

Yarım altın alışta 19.146,00 TL, satışta 19.285,00 TL olarak açıklandı.

Ata altın alış fiyatı 38.327,14 TL, satış fiyatı 39.294,43 TL oldu.

14 ayar bilezik gramı alışta 3.230,54 TL, satışta 4.336,79 TL’den işlem gördü.

22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.345,13 TL, satış fiyatı 5.587,62 TL olarak duyuruldu.

Gremse altın alışta 92.914,27 TL, satışta 95.039,05 TL seviyesine çıktı.

Altın/ons TL bazında alış fiyatı 180.048,00 TL, satış fiyatı ise 180.106,00 TL olarak kaydedildi.

Yükseliş Yatırımcıların Radarında! Uzman sözleri

Gün içinde yaşanan sert hareketlilik sonrası altın piyasasında yönün nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Fiyatların seyrine ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Uzmanların yaptığı İlk belirlemelere göre ciddi altın alımı oluştu. Türkiye’de Trabzon, Rize, gibi iller yanı sıra birçok ilçede yoğun altın alımı gerçekleştiği gelen bilgiler arasında

 

 

 

 

 

 

 

 

ender

Altın fetocularda vatandaşta altın ne gezer altın sahipleri belli hergün altınla yatıp kalkan fetocular
