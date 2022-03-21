Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti!

Altın, Haziran ayından beri en büyük haftalık düşüşünü yaşaması sonrası yatırımcıların ABD’nin parasal sıkılaşması politikasını karşısında Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmesiyle haftaya yükselişle girdi.

Spot altın, haftanın ilk işlemlerinde 1.928 doları test etti. Fed’in 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmasıyla geçtiğimiz hafta altın yüzde 3,4 düşüş kaydetmişti.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, Fed’in enflasyonu kontrol altına alabilmesi için kredi faizlerini yetkililerin daha önce öngördüğü rakamlardan daha fazla yükselterek yüzde 4-5 seviyelerine çekmesi gerektiğini belirtti.

Savaşla ilgili gelen karışık mesajlar da yatırımcıların kararları üzerinde etkili oluyor. Rusya kuşatılmış durumda olan liman şehri Mariupol’un teslim olmasını talep ederken Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin danışmanlarından biri Rus kuvvetlerinin daha yıkıcı ağır silahlar kullanmaya başladığını kaydetti.

Türkiye’nin iki tarafın görüşmelerde ilerleme sağladığını açıklaması sonrası savaşı sonlandırılmasıyla ilgili görüşmelere Pazartesi günü devam edilmesi bekleniyor. Güvenli varlıklardan olan Altın fiyatları yaşanan savaş, artan enflasyon ve yavaşlayan büyüme sonucunda destek bulmaya devam ediyor.

“Altın fiyatlarını destekleyerek orta vadede potansiyel olarak daha yüksek fiyatlardan işlem görmesini sağlayan ana neden stagflasyon riski” diyen CMC Markets Analisti Kelvin Wong, “Fed şimdiye dek öngörülen enflasyon beklentilerini düşürmekte başarısız oldu” değerlendirmesinde bulundu.