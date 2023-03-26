Altın fiyatları: Tedirgin eden çıkış! Altını olanlar, altına yatırım yapanlar haftaya altın bu rakamlarda! Çok kritik

Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle 1234 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, bu rakam serbest piyasada 1253 TL'ye kadar yükseldi. Fed başta olmak üzere merkez bankalarının 2023 yılında sıkı para politikalarını sonlandırabileceği beklentisi altın için destek olurken, yatırımcıların "Altın yükselecek mi düşecek mi" sorusuna yanıt arıyor. 2023 altın yılı mı olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Ons altın fiyatları 1 yıl sonra 2000 dolar bandını aştı. Ons altın en son bu seviyelerde 10 Mart 2022 tarihinde işlem görmüştü. Ons rüzgarının etkisiyle de gram altın da 1230 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Serbest piyasada ise altın gram fiyatı 1250 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi" sorusunu yanıtladı.

2023 YILINDA ALTIN İÇİN YENİ REKORLARI DUYACAĞIZ"

Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum. dedi.

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ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum.

Altın piyasası Cuma günü ABD verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard’ın şahin yorumlarının fiyatlara baskı yapmasıyla geriledi. Ancak analistler, altının yükseliş eğiliminin yakında tersine döneceğini düşünmüyor.

BIST 100 ENDEKSİ DÜŞTÜ, DÖVİZ HAREKETLENDİ

Bir haftanın ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki değişim ortaya çıktı. Bu hafta en düşük 4.890,44 seviyesinden işlem gören BIST 100 endeksi, en yüksek 5.137,07 puanı gördü. Kapanışa göre yüzde 2,03 değer kaybı yaşayan BIST endeksi, şimdilerde 5.031,98 puan civarlarında seyretmeye başladı. Dövizde FED kararı sonrası ciddi bir hareketlenme yaşandı. ABD Doları yüzde 0,3 artış ile 19,0710 TL’yi görürken; yüzde 1,5 kazanç yaşayan Euro’nun yeni seviyesi 20,5170 TL oldu. Altın ve kıymetli maden fonları ise, tüm yatırım araçlarından daha fazla kazandırdı.

ALTIN VE KIYMETLİ MADEN FONLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın piyasalarında bir süredir devam eden hareketlilik kapsamında, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı sadece bir haftada yüzde 2,6 değer katladı. Yükselişinin ardından 1.223 TL’den işlem görmeye başlamış olan gram altının yanı sıra artış gören cumhuriyet altını 8.195 TL’ye; çeyrek altın ise 2.005 TL’ye kadar çıktı. Öte yandan yatırım fonları 0,34 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kaybettiği bir hafta geçirdi. En fazla kazanç getiren yatırım fonu ise, yüzde 3,17 kazançla kıymetli maden fonları oldu. Kıymetli maden fonları, bu haftanın en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

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Büyük bir rallinin ardından bir düzeltme görüyoruz

Altın, seansın erken saatlerinde 2.006,50 doları gördükten sonra gün içinde 15 dolar civarında kayıp yaşadı. Geçen hafta üç yılın en iyi kazanımlarını gören altın, bu hafta birkaç kez 2.000 dolar seviyesini test ederek yükselmeye devam ediyor. Altın, ABD imalat ve hizmet sektörü ön verilerinin Mart ayına ilişkin beklentileri aşmasının ardından Cuma günü düşmeye başladı. Flaş ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi, 49.3’e yükselerek beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü ise Mart ayında PMI verisinin 11 ayın en yüksek seviyesi olan 53.8’e sıçradığını gördü.

Ayrıca, St. Louis Fed Başkanı James Bullard Cuma günü yaptığı açıklamada, bankacılık sektöründeki stres hafifledikçe, Federal Reserve’in faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacağını söyledi. Bullard, ‘daha güçlü ekonomik haberlere tepki olarak ve ayrıca mali stresin önümüzdeki haftalarda ve aylarda azalacağı varsayımıyla’ şahin tavrını sürdürdü. Terminal oran tahminini %5,50-%5,75 aralığına yükseltirken, meslektaşları hedeflerini öncelikli olarak %5,00 ile %5,25 arasında tuttu.

RJO Futures’ın kıdemli piyasa stratejisti Frank Cholly, tahvil piyasasının bir Fed pivotunun geldiğinin sinyalini verdiğini söylüyor. Cholly, “Tahvil piyasası bize faiz indirimi yapacağımızı söylüyor. Bu da altının lehine. Büyük bir rallinin ardından bir düzeltme görüyoruz. Ama bu gidişatı değiştirmek için yeterli değil. Fed’in faiz indirimine başladığını görmemiz Haziran ayı kadar erken olabilir,” diyor.

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Altın için yükseliş trendi yeniden başlayacak

Analistler, kısa vadede, hızlı kazanımlarının ardından altında bir tersine dönüşü dışlamıyorlar. Ancak fiyatları 2.000 doların üzerine çıkararak genel eğilim bozulmadan kalacak. Forex’in kıdemli teknik stratejisti Michael Boutros, “Acil esneme burada tükenme riski altında olabilir. Ancak altın 1.850 doların üzerinde kaldığı sürece ticaret yapıcı. Ortalama bir düşüş yaşasak bile, düşüş trendi kırıldı ve ben yükseliş trendinin yeniden başlamasını bekliyorum,” yorumunu yapıyor.

Yükselişte izlenecek seviyeler, rekor haftalık kapanış olan 2.034 dolar ve ardından 2.075 dolar. Bunun 2.150 dolara kapı açacağını söyleyen Boutros, altının 2020 veya 2022’de 2.000 doların üzerinde çok az zaman geçirdiğini de sözlerine ekliyor. Teknik stratejist, bankacılık krizinin, Fed faiz artırım beklentilerindeki gevşemeyle birleştiğinde, ‘gerçek riskten kaçış cenneti akışları’ yarattığını da sözlerine ekliyor.

Bankacılık krizi Fed’in işini yapıyor!

Altının ileriye dönük en büyük değişkeni bankacılık sektöründeki bulaşma riski. Ve asıl soru, Washington’ın tüm mevduat sahiplerini desteklemeye istekli olup olmadığı. Bu cephede, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell karışık sinyaller veriyor. Bu konuda Michael Boutros, şu değerlendirmeyi yapıyor:

Bankacılık sorunuyla işimiz bitmedi. Bölgesel bankalardan bir sermaye kaçışı var ve yapısal başarısızlık görebiliriz. Sorun, bunun ne kadar derine uzandığı. Tüm mevduat sahiplerini geri döndürmenin ahlaki tehlikesi de var. Vaka bazında gidemeyiz. Altına gelince, bu yapıcı bir hareket.

Frank Cholly, altının 1.950-1.975 dolar seviyelerinde iyi desteklendiğini düşünüyor. Cholly’ye göre, bankacılık krizi Fed’in işini yapıyor ve bir kredi sıkışıklığı gelebilir. Bu bağlamda stratejist, şu açıklamayı yapıyor:

İnsanların borç alması zorlaşacak. Bu işleri yavaşlatacak. Fed’in oranları daha fazla artırmasına gerek kalmadan işlerin yavaşladığını göreceğiz. Bankalar borç verme konusunda daha sıkı ve titiz olacak.

Haftalık altın teknik analizi

Teknik analist Christopher Lewis, altının bu haftaki teknik resminde gördüklerini şu şekilde açıklıyor. Altın piyasaları başlangıçta 1.940 dolar bölgesini test etmek için işlem haftasında düştü, ancak geri döndü ve yeniden yaşam belirtileri gösterdi. Ortaya çıkan şamdan, izlemesi ilginç olacak bir çekiç haline gelir. Bunun nedeni, 2.000 doların biraz üzerinde büyük bir direnç bariyerine baskı yapmamız.

Şamdanın tepesini kırarsak, bu olağanüstü bir yükseliş işareti olur ve altının yükselmesine neden olabilir. Ancak, geri dönüp şamdanın dibinin altına düşersek, geri dönüp dalmaya başlamamız çok olası. Bu, gerçekten de çok düşüş işareti olan bir ‘asılı adam şamdanı’ olacaktır. Bu, o noktada bu pazarın mutlaka çökeceğini göreceğimiz anlamına gelmez, ancak biraz derin bir düzeltme yaşayabiliriz.

Bir gözünüz ABD dolarında olsun, neredeyse kesinlikle bir etkisi olacak. Ancak ‘dolar yükseldi, altın düştü’ saçmalığına fazla kanmayın. Ne de olsa, piyasa aynı anda hem altının hem de ABD dolarının rallisini gördü, bu yüzden insanların zenginliği korumaya çalıştığı bir ortamda bunu görmemiz biraz mantıklı. Zenginliği korumanın bu son rallinin ana itici gücü olduğuna dair önemli bir argüman öne sürebilirsiniz. Yani bu akılda tutulması gereken bir şey.

kriptokoin'ne göre: Altında, 50 Haftalık EMA 1.826 dolar seviyesinde oturuyor ve yükseliyor. Bu nedenle, bozulursak bunun short’layıcılar için bir hedef olması çok olası. Öte yandan, geri dönüp oldukça sert bir şekilde toplanırsak, yeterli zaman verildiğinde 2.100 dolar seviyesinin hedeflenmesi neredeyse kesin ifadelerine yer verildi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.211,44

SATIŞ(TL) 1.211,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.211,44

SATIŞ (TL) 1.211,97

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.099,43

SATIŞ (TL) 1.112,26

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 1.119,21

SATIŞ (TL) 1.132,64

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.977,84

SATIŞ (USD) 1.978,70

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