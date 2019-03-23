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Altın fiyatları son dakika çeyrek altın ne kadar, cumhuriye altını gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haretlilik yaşanıyor. Altın ne kadar? Altına yatırım yapan yatırımcılar altın fiyatlarında son durumun ne olduğunu merak edip çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın ne kadar sorusunu soruyor. Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 243 TL’den işlem görmekte. İşte Çeyrek altın ne kadar? (23 Mart 2019 çeyrek altın kuru fiyatları)

23 Mart 2019 Cumartesi 10:45
Altın fiyatları son dakika çeyrek altın ne kadar, cumhuriye altını gram altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haretlilik yaşanıyor. Altın ne kadar? Altına yatırım yapan yatırımcılar altın fiyatlarında son durumun ne olduğunu merak edip çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın ne kadar sorusunu soruyor. Altının gram fiyatı, ABD Merkez Bankasının kararları sonrası yükselişe geçerek bugün 243 TL’den işlem görmekte. İşte Çeyrek altın ne kadar? (23 Mart 2019 çeyrek altın kuru fiyatları)

Güncel çeyrek altın 387 lira ve Cumhuriyet altını 1.586 liradan işlem görüyor. Altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 237,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,52 değer kazancıyla 1.586,00 lira oldu. 

Geçen hafta 374,00 lira olan çeyrek altın ise bu hatfayı yüzde 3,47 artıyla kapattı. Serbest piyasada altın 387,00 liradan alıcı buluyor. Gram altının fiyatı ise 243 lira. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

23 Mart 2019 altın kuru fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 237,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237,70 liradan, bin 565 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 586 liradan, 216,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220,50 liradan, bin 530 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 550 liradan, 765 liradan alınan Yarım Ziynet 775 liradan satıldı.  

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:45
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