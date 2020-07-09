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Gündem

Altın fiyatları || Son dakika altındaki yükseliş...

Altın fiyatlarındaki yükseliş şaşırttı. Sabah saatlerinde 400 lirayı gören gram altın, son iki aydır en yüksek sayıyı gördü. Düğün yapacak olanların düşündüğü ve araştırdığı altın fiyatlarının güncel listesini sizler için derledik. Gram altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Temmuz güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:59:00 -
Altın fiyatları || Son dakika altındaki yükseliş...

9 Temmuz'da 400 lirayı gören gram altının güncel fiyatı şu an 399 lira. Aşağıdaki listede altın fiyatları sırasıyla alış, ardından da satış fiyatıyla yazılmıştır.

GRAM ALTIN

  • 399,77
  • 399,92

22 AYAR BİLEZİK

  • 364,00
  • 365,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.588,20
  • 2.610,60

YARIM ALTIN

  • 1.294,30
  • 1.310,50

ÇEYREK ALTIN

  • 647,00
  • 655,90

REŞAT ALTIN

  • 2.620,67
  • 2.643,55

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 361,47
  • 375,45

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 223,67
  • 259,62

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