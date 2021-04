Altın fiyatları son dakika! Altın ne kadar çıkacak? Gram altın kaç para olur? 2 Nisan çeyrek altın ne kadar çıkar?

Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası piyasaların görev değişimine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. 22 Mart piyasaların açılmasıyla birlikte hem dolar kurunda hem altın fiyatlarına adeta baş döndüren bir yükseliş söz konusu oldu. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın 482 TL’yi test etti. Nikahların kontrollü de olsa başladı. Yeniden yükselişe geçen gram altın, çeyrek altın fiyatları daha da yükselip yükselmeyeceği merak edilirken, altın fiyatları son dakika verileri de an be an merak ediliyor. Peki gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

446,98

448,74

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

451,60

451,77

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.728,52

1.736,01

ÇEYREK ALTIN FİYATI

719,81

735,83

%0,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.890,24

2.945,53

YARIM ALTIN FİYATI

1.440,60

1.477,28

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.890,24

2.945,53

ATA ALTIN FİYATI

2.960,33

3.036,96

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,88

296,20

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

405,44

435,12

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,49

6,50

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

24,77

25,25