Altın fiyatları son dakika! Altın ne kadar çıkacak? Gram altın kaç para olur? 2 Nisan çeyrek altın ne kadar çıkar?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması sonrası altın fiyatları, döviz kuruyla birlikte yükselişe geçti. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 2 Nisan son dakika altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.
Altın fiyatlarında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatı, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması sonrası piyasaların görev değişimine nasıl tepki vereceği merak ediliyordu. 22 Mart piyasaların açılmasıyla birlikte hem dolar kurunda hem altın fiyatlarına adeta baş döndüren bir yükseliş söz konusu oldu. Cumartesi günü 404 TL olan gram altın 482 TL’yi test etti. Nikahların kontrollü de olsa başladı. Yeniden yükselişe geçen gram altın, çeyrek altın fiyatları daha da yükselip yükselmeyeceği merak edilirken, altın fiyatları son dakika verileri de an be an merak ediliyor. Peki gram altın fiyatları, cumhuriyet altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
446,98
448,74
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
451,60
451,77
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.728,52
1.736,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
719,81
735,83
%0,23
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.890,24
2.945,53
YARIM ALTIN FİYATI
1.440,60
1.477,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.890,24
2.945,53
ATA ALTIN FİYATI
2.960,33
3.036,96
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
245,88
296,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
405,44
435,12
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,49
6,50
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
24,77
25,25