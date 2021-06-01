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Ekonomi Altın fiyatları rekora doğru gidiyor
Ekonomi

Altın fiyatları rekora doğru gidiyor

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Altın fiyatları yeni ayın ilk gününde de hareketliliği sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 09:23:00 -
Altın fiyatları rekora doğru gidiyor

Yeni ayın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi sorgulanıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini koruyor.

Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran bugün yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 521,87

SATIŞ: 521,95

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 837,00

SATIŞ: 859,00

Yarım altın fiyatları

ALIŞ: 1.664,00

SATIŞ: 1.719,00

Cumhuriyet altını fiyatları

ALIŞ: 3.441,00

SATIŞ: 3.493,00

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