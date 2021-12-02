Altın fiyatları ne yönde seyredecek? Kuyumculardan altın iddiaları

Kuyumcu Murat Bulmuş, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

'Yükseliş sene sonuna kadar sürecek' iddiası

Bulmuş, altındaki yükselişin sene sonuna kadar süreceği yönünde görüş belirterek 2022'nin başından ise bir durgunluk yaşanabileceğini iddia etti.

Kuyumcu Bulmuş, altının güvenli liman olduğuna işaret ederek bu nedenle kısa süreli düşüş yaşansa bile altının asla uzun vadede kaybettirmeyeceğini ileri sürdü.

Kuyumcu Hasan Taves ise altının önümüzdeki dönemde yükselişini devam ettirmesini beklediklerini öne sürerek altının yatırımcısına her zaman kazandıracağını söyledi.

'Alım fırsatı olabilir' iddiası

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de, 625-650 TL aralığında gerçekleşen geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söyledi.

'Kara kış yaşanacak' iddiası

emlak365.com'un haberine göre; Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise önümüzde çok çetin bir kış bulunduğunu ileri sürerek ekonomik olarak "kara kış" yaşanacağını söyledi ve böyle bir ortamda altının düşmesinin mümkün olmadığını iddia etti.