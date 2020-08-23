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Ekonomi Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatların istenen seviyeye çıkacağını söylor.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 18:03:00 -
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatları son 20 gün içerisinde 480 liralara yükselip 455 seviyelerine kadar indi. Şu sıralarda 457,5 liradan değer bulan altının önümüzdeki hafta nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

RBC Varlık Yönetimi’nin yetkili ismi George Gero, 'Altın fiyatlarındaki çılgınlık önümüzdeki hafta devam edecek' dedi.

Yatırımcı Peter Hug ise, altın fiyatlarındaki değişimin tam anlamıyla yaşanmadığını ancak insanların masada karları olduğu için gergin olduğunu anlattı.

Sonbaharı işaret etti

Hug, sonbaharda altında yüksek volatilite seviyelerini beklediğini söyledi.

FXTM analisti Lukman Otunuga ise altının son günlerde yaşadığı kaybın çok önemli olmadığını belirtti..

Otunuga, koronavirüs vakaları ve ABD’deki seçimlerin, orta ve uzun vadede altın fiyatlarını ileriye taşıyacağını açıkladı.

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