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Ekonomi Altın fiyatları ne olacak? Hayati uyarı geldi! “Bu hafta sorun olabilir…” Altın fiyatları tahmini
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Hayati uyarı geldi! “Bu hafta sorun olabilir…” Altın fiyatları tahmini

Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları 2021 için nasıl ilerleyecek? Altın fiyatları canlı takip eden yatırımcılar, altın fiyatları düşecek mi sorusunu merak ediyor. Sarı madenin gidişatı büyük merak konusu olurken, uzmanlardan konuya dair görüşler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü ekonomi araştırmacısı Chris Weston, altın fiyatlarının bu hafta sorun yaşayabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 08:20:00 - 2021-05-05 08:25:00
Altın fiyatları ne olacak? Hayati uyarı geldi! “Bu hafta sorun olabilir…” Altın fiyatları tahmini

Altın fiyatları ne olacak? Yatırımcılar, altın fiyatları 2021 senesinde düşecek mi sorusunu merak ediyor. Dövizin yükselmesiyle birlikte yatırım için tercih edilen altın fiyatları canlı takip eden yatırımcı, uzmanların yaptığı altın fiyat tahminlerini merak ediyor. Sürekli konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, altının pazartesi günü yaptığı düşüşe dikkat çekiyor.

Son olarak konuya dair Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston değerlendirmelerde bulundu.

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Kritik seviye: 1.797 dolar/ons değerinin üstüne çıkmalı

Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, altın fiyatları için bu haftanın bir sorun olabileceğini söyledi. Weston, altının tam anlamıyla yükseliş grafiği çizebilmek için 1.797 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkması gerektiğinin altını çizdi.

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ABD'deki gelişmeler önemli

Altının geçen ay 1.800 dolar/ons seviyesinde başarısız olması nedeniyle çok çabuk heyecana kapılmamaları gerektiğini belirten Weston, Mayıs ayının da çok farklı olmayabileceğini savundu.

Bu hafta altın için ana risklerden birisi, ABD makro verileri… Ayrıca piyasaların bu verilere vereceği tepki de önemli bir etken. ABD’nin açıklayacağı verilerin güçlü olmasının altın için iyi bir etken olacağı düşünülüyor. Chris Weston, “Altın fiyatı bu hafta ONS başına 1.756 doları tutamazsa, çok daha büyük bir satış köşede olabilir” diye uyardı. Weston şunları söyledi:

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Her zaman olduğu gibi, USD ve ABD tahvil piyasasını izleyin, ancak 1.756 doların çöktüğünü görürsek (muhtemelen daha iyi ABD verilerinin arkasına bakarsak), 1.720 dolar, 1.677 dolardan önce devreye girer. Boğalar 1.797 dolarlık bir kırılmayı izleyecek.

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