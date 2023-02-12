Altın fiyatları ne kadar? Şubat altın artacak mı, düşecek mi, altında ne olacak? Döviz kuru: Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek, ons altın fiyatları

Son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları, yine merak ediliyor. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 12 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, cumhuriyet altını, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...Özel günlerde en çok takılan takılar arasında yer alan altın fiyatları ise bu sebeple en çok aranan konular arasında bulunuyor. Peki altın gramı kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın, ons altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları, altın almak için piyasayı gözlemlerken, uzmanlar bir takım uyarılarda bulundu. Fed'in yüksek enflasyonu engellemek için uygulayacağı faiz artırımlarına karşı temkinli davranmaya devam ediyor. Bu nedenle altında gerileme kaydedilerek ikinci haftasında da düşüş yaşandı. Altının spot piyasadaki ONS fiyatı yüzde 0,05 geriledi. Bir çok altın yatırımcısının ekonomik belirsizliklerden ötürü altın alımlarına yönelmesiyle birlikte uzman isimler altın yorumlarını aktardı.

UZMANLARIN ŞUBAT ALTIN YORUMLARI

ABD'de tarım dışı istihdam verisi 517 bin arttı. Beklenti ise 188 bindi. Bu artışın altın gibi emtiaların fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İslam Memiş yorumladı.aABD'de tarım dışı istihdam verisi 517 bin arttı. Beklenti ise 188 bindi. Bu artışın altın gibi emtiaların fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İslam Memiş yorumladı.

ABD'de bir sürpriz yaşandı. Tarım dışı istihdam verisi 517 bin arttı. Beklentisi ise 188 bin seviyesindeydi.

Bu artışın ardından son 2 ayın tarım dışı istihdam verisi de 71 bin yukarı yönlü olarak revize edildi.

ABD Tarım Dışı İstihdam verisindeki artışın açıklanmasıyla dolan endeksi yüzde 0,4 oranında bir artış kaydetti. Peşinden de ons altın yüzde 0,9 düşerek 1900 doların altına geriledi.

Öte yandan ABD'de işsizlik oranı da tarihi bir düşüş kaydederek yüzde 3,4'e geriledi. Bu 1969 yılından beri kaydedilen en düşük seviye oldu.

İslam Memiş, emtia fiyatlarında kısa vade için beklediğim düşüş devam ediyor dedi.

Memiş, "Altın gümüş fiyatlarının ons ve gram bazındaki gerilemesinin kalıcı olmasını beklemiyorum. Al-unut. Yıl içerisinde agresif yükselişler göreceğiz. Ons altında 1850 ile 1890 dolar, ons gümüşte 22.50 ile 23.00 dolar arası bana ideal" diye yazdı.

İşte 12 Şubat güncel altın fiyatları:

12 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,83 (Alış) - 18,84 (Satış)

EURO: 20,11 (Alış) - 20,12 (Satış)

STERLİN: 22,63 (Alış) - 22,75 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

12 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.128,60

Gram altın satış: 1.128,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.866,00

Çeyrek altın satış: 1.883,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.732,00

Yarım altın satış: 3.765,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.440,00

Tam altın satış: 7.502,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.600,00

Cumhuriyet altını satış: 7.715,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.638,00

Ata altın satış: 7.695,00

Altın nedir? Altının özellikleri nelerdir?

Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir. Dünya üzerinde en kıymetli metal altındır. Özellikle parlak sarı görünümü ile vazgeçilemez metaller arasında yer almaktadır.

Yıllardır farklı şekillerde kullanılan altın günümüzde çoğunlukla yatırım amaçlı olarak kullanılır. Ayrıca günlük yaşamda da her alanda kullanılmaktadır.

Altının birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde de kullanım alanları oldukça geniştir. Altının özellikleri şunlardır:

Kimyasal sembolü ''Au'', atom numarası 79, atom ağırlığı 197, yoğunluğu 19,3 gr/cm3'tür.

Altının erime noktası 1064 derece iken kaynama noktası ise 2856 derecedir.

Kristal yapısı yüzey merkezli ve kübiktir.

Periyodik tabloda 11, grupta ve 6, periyotta bulunan D blok elementlerinden birisidir.

Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renklidir.

Kolay işlenebilir. Ağır metaldir.

Altın kolay bir şekilde dövülür, kabartılır, oyulur ve dökülebilir.

Elektriği ileten 3. en yüksek metaldir.

Asitlere karşı dayanıklıdır.

Paslanmaz, kararmaz ve matlaşmaz.