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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 27 Eylül güncel altın fiyatı son durum
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 27 Eylül güncel altın fiyatı son durum

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli hareketlenmeye başlandı. Merkez bankası bir puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın fiyatları da yükselmeye başladı. Çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını, yarım ve tam altın yükselişe geçti. 500 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı 27 Eylül Pazartesi günü ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı kaç paradan satılıyor? İşte altın fiyatları son durum.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 11:03:00 - 2021-09-27 11:03:55
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 27 Eylül güncel altın fiyatı son durum

Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para? Spot piyasada 27 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 801,22 lira, satış fiyatı 818,86 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 500,65 lira, satış fiyatı 500,75 lira seviyesinde yer alıyor. İşte 27 Eylül Pazartesi saat 11:00 itibariyle altın fiyatları son dakika haberleri.

GRAM ALTIN FİYATI

499,32

501,36

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

500,65

500,75

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.759,87

1.760,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

801,22

818,86

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.204,25

3.264,71

YARIM ALTIN FİYATI

1.597,12

1.637,36

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.204,25

3.264,71

ATA ALTIN FİYATI

3.286,77

3.368,41

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

274,59

329,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

451,81

469,28

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