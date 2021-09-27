Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 27 Eylül güncel altın fiyatı son durum

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları bir hayli hareketlenmeye başlandı. Merkez bankası bir puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın fiyatları da yükselmeye başladı. Çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını, yarım ve tam altın yükselişe geçti. 500 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı 27 Eylül Pazartesi günü ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı kaç paradan satılıyor? İşte altın fiyatları son durum.