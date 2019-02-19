Altın fiyatları ne kadar? İşte son rakamlar İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1.519,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

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