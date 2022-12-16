Altın fiyatları ne kadar? Güncel son durum: Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, ata altın, tam altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları, haftanın son gününde merak ediliyor. Bugün ONS altın fiyatları hafif yükselişte. Salı günü 1085 lirayı gören gram altın daha sonra düşüşe geçti. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz oranlarını 2023'e kadar agresif bir şekilde yüksek tutacağının sinyalini verdi. Bugün ise hafif bir yükseliş söz konusu... İşte bugünkü son fiyatlar...

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerde bulundu. Altın için 1450 lira tahmini tutmamıştı. İslam Memiş sebebini şöyle açıkladı ve yeni tahminini ise Türkiye'ye şöyle aktardı. Altındaki fiyat artışına ilişkin yatırımcıyı uyardı...

'Altın dolara verdiğini geri alacak' diyen İslam Memiş uyardı: Bunlar gerçek rakamlar değil, serbest bıraksalar dedi.

İslam Memiş;

"Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var" dedi.

16 Aralık altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

GRAM ALTIN FİYATI

1.068,66

1.068,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.710,23

1.747,96



ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.778,65

1.778,96

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.839,40

6.969,25

YARIM ALTIN FİYATI

3.409,02

3.495,31

ZİYNET ALTIN FİYATI

6.839,40

6.969,25

ATA ALTIN FİYATI

7.154,45

7.332,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

983,51

1.045,69