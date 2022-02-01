Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyat durumu nasıl? 1 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklentilerin üzerinde mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girdi. Son günlerde gram altın fiyatları, en çok rağbet edilen altın türü olmasına rağmen düşmeye başladı. Bugün 1 Şubat itibariyle de altın gram fiyatında aşağı yönlü hareket devam ediyor. İşte 1 Şubat altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 768,87

Gram altın satış: 769,30

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 1.247,00

Çeyrek altın satış: 1.274,00

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 2.502,00

Yarım altın satış: 2.548,00

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 4.964,34

Tam altın satış: 5.062,96

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 5.144,00

Cumhuriyet altını satış: 5.222,00

Ata altın ne kadar?

Ata altın alış: 5.122,00

Ata altın satış: 5.208,00

Uzmanlardan uyarılar

Ekonomist Hatice Kolçak, dün yaptığı uyarısında, "Şu an varlıkları koruma zamanıdır. Altın, gümüş bunlar uzun vadede sizleri enflasyondan korur. Al sat yine kazandırır. Gram altın kademeli bir şekilde alım zamanıdır. Sepet oluşturmak lazım. Bu sepette altın, döviz, borsa ve TL olmalıdır." demişti.

İslam Memiş ise, "3 Şubat ile ilgili gaz vermeye çalışanlara bu ay da gülebilirsiniz. 3 Şubat’ta enflasyon rakamı yine yüksek gelebilir. Ancak kur atağı olmayacak. Duygularınız ile oynatmayın. Tavrınız net olmalı" ifadelerini kullanmıştı.