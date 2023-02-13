Altın fiyatları ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Döviz kuru - Euro, dolar, sterlin, külçe altın, gram altın, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın kaç TL? 13 Şubat 2023

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Altının fiyatı arttı: KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 911 milyon 251 bin 668,96 lira, işlem miktarı ise 4.358,89 kilogram oldu. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Şubat Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, külçe altın, cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar... Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.130 liradan tamamladı.