Altın fiyatları ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Döviz kuru - Euro, dolar, sterlin, külçe altın, gram altın, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın kaç TL? 13 Şubat 2023
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Altının fiyatı arttı: KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 911 milyon 251 bin 668,96 lira, işlem miktarı ise 4.358,89 kilogram oldu. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Şubat Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, külçe altın, cumhuriyet, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar... Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.130 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.130 liradan tamamladı.
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
13 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER
ABD Doları: 18,8383 (Alış) - 18,8423 (Satış)
EURO: 20,1295 (Alış) - 20,1358 (Satış)
STERLİN: 22,7304 (Alış) - 22,8444 (Satış)
1 DOLAR = 18,84 TL
13 Şubat Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.125,39
Gram altın satış: 1.125,57
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.865,00
Çeyrek altın satış: 1.880,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.730,00
Yarım altın satış: 3.759,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.437,00
Tam altın satış: 7.490,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.594,00
Cumhuriyet altını satış: 7.709,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.635,00
Ata altın satış: 7.682,00
Külçe altın ne kadar?
Külçe altın ocak ayında aylık reel getiri yüzde 0,04 ile külçe altında gerçekleşti.
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin liraya yükseldi.