Altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak Gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları ne kadar olduğu gündemde. Ayrıca 6 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı da merak edildi. 6 Ocak gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı son durum nedir?
Altın fiyatları ne kadar olduğu gündemde. Ayrıca 6 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı da merak edildi. 6 Ocak gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı son durum nedir?
Altın fiyatları arasında özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı artmaya devam ediyor. Özellikle cumhuriyet altın fiyatında dikkat çekici bir artış yaşandı.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın: 461 lira
Çeyrek altın: 758 lira
Yarım altın: 1.519 lira
Cumhuriyet altını: 3.025 lira