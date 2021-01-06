Altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak Gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ne kadar olduğu gündemde. Ayrıca 6 Ocak gram altın ve çeyrek altın fiyatı da merak edildi. 6 Ocak gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı son durum nedir?

Altın fiyatları arasında özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı artmaya devam ediyor. Özellikle cumhuriyet altın fiyatında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın: 461 lira

Çeyrek altın: 758 lira

Yarım altın: 1.519 lira

Cumhuriyet altını: 3.025 lira